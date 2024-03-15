استهداف سفينة قبالة سواحل اليمن

2024-03-15 16:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

استهدف صاروخ سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت وكالة (يو كاي أم تي أو) التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان إن سفينة تجارية اصيبت بصاروخ تعرّضت لبعض الأضرار، مشيرة الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها. بدورها أوضحت شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري في بيان أن السفينة كانت مسجّلة على أنها تابعة لإسرائيل ولكن تمّ تغيير ملكيتها في شباط/فبراير 2024، مشيرةً إلى أنها كانت متّجهة من سنغافورة إلى قناة السويس وعلى متنها حرّاس مسلّحون، لافتة أن السفينة نجت من هجوم صاروخي جنوب شرق مدينة عدن بجنوب اليمن. ويأتي الحادث ضمن سلسلة