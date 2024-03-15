عمليات بغداد: القائد العام وجه بنصب الكاميرات في جميع مناطق العاصمة

2024-03-15 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الجمعة، المضي بنصب كاميرات في جميع مناطق العاصمة تنفيذاً لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، وفيما أكد استقرار الوضع في الطارمية، كشف عن إعداد خطط خاصة لمنع تسلل الإرهابيين إلى القضاء.وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمليات استباقية كثيرة انطلقت خلال الفترة الأخيرة في شمال بغداد متمثلة بمنطقة الطارمية، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، والعثور على عدة مضافات وأعتدة ومواد معدة في بساتين منطقة الطارمية"، مؤكداً "تدمير المضافات والمواد من قبل الجهد الهندسي لقيادة فرقة المشاة السادسة".وأضاف أن "قيادة عمليات بغداد، أعدت خططاً تهدف إلى الحد من حركة عناصر داعش الإرهابي في قضاء الطارمية، ومنعهم من القيام بعمليات داخل المنطقة ومتابعتهم استخبارياً"، مشيراً إلى أن "الخطة تضمنت كذلك توزيع القطعات على المناطق الجغرافية الصعبة، لمنع تسلل الإرهابيين".وأكد أن "القضاء يشهد استقراراً جيداً، وهناك متابعة مستمرة من قبل القطاعات، وهناك جهد استخباري كبير موجه على المنطقة لرصد أي تحركات لعناصر داعش ومن ثم معالجتها".ولفت إلى أن "هناك توجيهاً من قبل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، بنصب كاميرات في جميع مناطق بغداد"، مؤكداً أن "العمل مستمر لإنجاز نصب الكاميرات والتي ستغطي جميع مناطق العاصمة بغداد بما فيها مناطق الطارمية".وأشار إلى أن "الكاميرات ستنصب في أماكن مهمة لرصد تحركات عناصر داعش أو أي أعمال إجرامية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل قطاعاتنا في حال حدوث أي شيء"