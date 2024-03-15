2024-03-15 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك شبكة للمخدرات تتاجر بمادة “الماريجوانا” في بغداد وذكر بيان لجهاز الامن وتلقته ايرث نيوز، “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية في بغداد من تفكيك شبكة تتاجر بمادة (الماريجوانا) المخدرة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع افرادها اعترفوا صراحةً بالترويج والتجارة وإخفائهم كميات من […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يفكك شبكة للمخدرات تتاجر بمادة “الماريجوانا” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.