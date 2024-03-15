2024-03-15 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن المنتخب الأولمبي سيجري معسكراً تدريبياً جديداً بعد معسكر البصرة. وذكرت اللجنة في بيان أن “منتخب العراق الأولمبي بكرة القدم يستعد للإنتظام في معسكر تدريبي داخلي، يقام في محافظةِ البصرة ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق السادس عشر من شهر آذار الحالي ويستمر حتى السابع والعشرين منه”. وبين […]

ظهرت المقالة معسكر ثانٍ للمنتخب الأولمبي قبل انطلاق كأس آسيا أولاً على ايرث نيوز.