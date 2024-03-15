2024-03-15 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سحبت قبل قليل، قرعة دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية. وبحسب القرعة سيواجه ميلان فريق روما في مواجهة إيطالية خالصة، فيما يلاقي ليفربول الإنجليزي فريق أتلانتا الإيطالي. وسيلاقي بايرليفركوزن الألماني فريق وست هام الإنجليزي ويلاعب بنفيكا البرتغالي فريق مارسيليا الفرنسي. الفائز في ربع النهائي الرابع (بنفكيا – مارسيليا) سيلعب […]

ظهرت المقالة مواجهات مرتقبة في ربع نهائي الدوري الأوروبي أولاً على ايرث نيوز.