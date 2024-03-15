2024-03-15 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: أرسنال الإنجليزي – بايرن ميونيخ الألماني أتلتيكو مدريد الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنجليزي باريس […]

ظهرت المقالة ربع نهائي دوري الأبطال.. القرعة توقع مان سيتي أمام “الملكي” أولاً على ايرث نيوز.