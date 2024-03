القبض على متهم اعترف بارتكاب 11 جريمة سرقة شمال الناصرية

2024-03-15 16:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تمكنت الاجهزة الامنية في ذي قار من القاء القبض على منهم اعترف بجرائم سرقة شمال مدينة الناصرية. وقال بيان للقيادة تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه، ان مكتب مكافحة اجرام ذي قار تمكن من القاء القبض عل متهم اعترف بارتكاب 11 جريمة سرقة في قضاء قلعة سكر...

