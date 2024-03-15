تربية الأنبار توضح خطة إنشاء المدارس للعام الحالي والمناطق المشمولة

2024-03-15 17:06:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأوضحت المديرية العامة للتربية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، خطتها الخاصة بالأبنية المدرسية للعام الحالي وأعدادها والمناطق المشمولة.وقال مدير عام تربية المحافظة نافع حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة وزارة التربية ومحافظة الأنبار لهذا العام تتضمن بناء 203 مدارس في المحافظة"، مبينا، أن "هذه المدارس توزعت بواقع 30 مدرسة في مدينة الرمادي و20 مدرسة في مدينة الفلوجة، و33 مدرسة في ناحية الكرمة".وأضاف، أن "المدارس الجديدة توزعت أيضاً بواقع 9 مدارس بمنطقة عامرية الصمود و19 مدرسة بمنطقة الحبانية و41 مدرسة في منطقة هيت، إضافة إلى 9 مدارس في منطقة حديثة و7 مدارس أخرى بمنطقة راوة و24 مدرسة في قضاء القائم و11 مدرسة في قضاء الرطبة".وأشار، إلى أن "عدد المدارس التي تم إنشاؤها ضمن الاتفاقية الصينية بلغت 51 مدرسة، توزعت على مناطق الكرمة بواقع 7 مدارس والفلوجة 8 مدارس والعامرية 5 مدارس والحبانية 6 مدارس، إضافة إلى 9 مدارس في مدينة الرمادي و5 في قضاء هيت و3 في حديثة"، لافتاً إلى "إنشاء مدرستين في كل من مناطق عانه وراوة والقائم والرطبة بعدد كلي 8 مدارس".وأكد مدير عام تربية الأنبار، أن "نسبة الإنجاز في هذه المدارس وصلت إلى 42 بالمئة"، معرباً عن أمله في "إنجاز مدرستين واستلامهما نهاية الشهر الجاري".