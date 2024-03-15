بايرن ميونخ: مواجهة أرسنال فرصة الموسم

2024-03-15 17:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبدا مدير نادي بايرن ميونخ أندرياس يونج، اليوم الجمعة، متفائلا بمواجهة أرسنال في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.وقال يونج: إن "مواجهة أرسنال ستكون فرصة ربما تغير مسار الموسم، سنستعد بشكل جيد لهذه المباراة".وأشار مسؤول النادي البافاري، إلى أن "الفريق بدأ في استعادة جهود عدد من لاعبيه المصابين".وفي سياق آخر، تحدث مدير بايرن ميونخ، عن إمكانية السماح للاعبي الفريق للانضمام لمنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024.وقال: "سعداء بوجود لاعبي فرنسا في صفوف بايرن ميونخ، مثل أوباميكانو وماتياس تيل".وأتم، "من الطبيعي أن ترغب المنتخبات والاتحادات في استدعاء لاعبيها، ولكننا لم نقرر بعد، وسنناقش الأمر".