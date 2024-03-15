ريال مدريد يرفض تفريغ لاعبيه للمشاركة بأولمبياد باريس

2024-03-15 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الجمعة، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، قررت عدم تفريغ لاعبي الفريق الملكي للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال العام الحالي في باريس.

بدورها أكدت وكالة "فرانس برس"، نقلاً مصدر مطلع، أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا"، فإنّ الأندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها.

وقال ريال مدريد لمختلف الاتحادات الوطنية إنه يرفض للاعبيه المشاركة في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.

وقال المصدر للوكالة الفرنسية "أرسل ريال مدريد رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد".

هذا، وتُعد هذه الأخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس أولويتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد من باريس سان جرمان بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.

كما سبق لقائد "الديوك" أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاما.

ولكن بما أنّ مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا"، فتبقى الأندية غير مُلزمة على تحرير لاعبيها.

وسبق أن صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً"، نظرا لأنه سيكون قادما مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان أمس الخميس "من الصعب جدا على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

كما أشار ديشان إلى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.