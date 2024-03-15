الإطاحة بأخطر تاجر مخدرات في ميسان

2024-03-15 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر مخدرات خطير بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، من الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان"، مبينة، أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)".

واضافت، أنه "بعد التحقيق اعترف المتهم بوجود مواد مخدرة وأسلحة وصواريخ مدفونة في ناحية العزير، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان المشار اليه وعُثر على حبوب كبتاجون (4 كيلوغرام) ومادة الكريستال المخدرة (2 كيلوغرام )، ورمانة هجومية عدد 8 وصواريخ مختلفة عدد 9".

ولفتت، إلى أنه "رُفعت المواد دون حادث يذكر وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة".