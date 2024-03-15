برشلونة يتلقى نبأ سارا قبل موقعة أتلتيكو مدريد الأحد المقبل

2024-03-15 18:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تلقى تشافي مدرب برشلونة، نبأ سارا قبل موقعة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الاسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "فيران توريس مهاجم برشلونة، بات قريبا من التعافي التام، من أجل المشاركة ضد الروخي بلانكوس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "توريس يمكن أن يحصل على بعض دقائق المشاركة أمام الأتلتي".

وتعرض توريس "لتمزق عضلي خلال لقاء أوساسونا يوم 31 يناير/كانون ثان الماضي، وغاب عن الملاعب لمدة شهر ونصف".