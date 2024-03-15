مصدر يكشف أسباب عدم نشر حكومة الإقليم جدول توزيع رواتب موظفيها

2024-03-15 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، أسباب عدم نشر حكومة إقليم كردستان لجدول توزيع رواتب الموظفين رغم ارسال بغداد للأموال.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأموال ارسلتها بغداد الى إقليم كردستان رغم وجود نقص بحوالي 350 مليار دينار".

وأضاف أن "هذا النقص تحاول حكومة الإقليم سداده من إيرادات المنافذ الحدودية ولكن تلك العائدات مجموعها 320 مليار دينار، وبالتالي تنتظر حكومة الإقليم ترتيب أوضاعها واكمال المبلغ قبل اعلان جدول التوزيع الذي على الأغلب سيكون جاهزا خلال يومين".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اكد الأربعاء، (13 آذار 2024)، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.

وقال العوادي للوكالة الرسمية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".

وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم".



