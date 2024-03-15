وزير الصحة يؤكد مضي الحكومة بتسريع إنجاز المشاريع المتلكئة وافتتاحها

2024-03-15 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، (15 آذار 2024)، ان الحكومة ماضية بتسريع إنجاز المشاريع الصحية المتلكئة وافتتاحها.

وقال الحسناوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "زيارتينا مع رئيس الوزراء إلى نينوى والبصرة تضمنتا الاطلاع على واقع الخدمات ومراحل تطبيق البرنامج الحكومي".

وبين "اطلعنا على الخدمات المقدمة في مختلف الأقضية في الموصل ومركزها وسنجار وربيعة وكذلك في تلعفر، وتم افتتاح عدد من المشاريع مثل مستشفى ربيعة ووضع حجر الأساس للمدينة السكنية في الغزلاني وجرت مناقشة واقع الخدمات في قضاءي سنجار وتلعفر، إضافة إلى حل مشاكل من قبل رئيس الوزراء، تتعلق ببعض المشاريع".

وأضاف، "أما ما يخص زيارة البصرة فهي تضمنت متابعة البنية التحتية ومشروع البنية التحتية المرحلة الثالثة في قضاء المدينة، كذلك المدينة الطبية في قضاء عز الدين سليم ناحية عز الدين سليم، إذ تضم المستشفى 138 سريراً بالإضافة إلى مركز سرطاني ومركز غسيل كلى ومركز أمراض دم فضلاً عن ثلاثة مراكز صحية، وأيضاً افتتاح مصنعين: المصنع الأول مصنع الحديد والصلب درفلة، والثاني مصنع الأسمدة الكيمياوية، إضافة إلى اجتماعات لرئيس الوزراء مع مجلس المحافظة وبعض الفعاليات المدنية والسياسية".

وتابع الحسناوي، أن "الزيارتين جاءتا للاطلاع على الواقع الخدمي ومراحل تطبيق البرنامج الحكومي وافتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، فضلاً عن تسريع المشاريع المتلكئة وافتتاحها والحكومة ماضية بهذا الاتجاه".



