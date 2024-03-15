2024-03-15 18:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، عدة ملفات بينها التحالف الدولي في العراق وتعيين السفراء الجدد.

وذكر بيان للجنة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وفداً من لجنة العلاقات الخارجية النيابية، التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر في مبنى وزارة الخارجية وسط بغداد، لبحث استكمال برنامج العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقالت رئيس اللجنة النائب ديلان غفور، بحسب البيان، إن "الاجتماع بين وفد اللجنة ومسؤولي الوزارة، ناقش المستجدات حول سياسة العراق الخارجية والعلاقات الدولية، واستعرض مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى معالجات جدية، وأهمها ملفي قوات التحالف الدولي في العراق وتعيين السفراء الجدد خاصة مع النقص الحاصل في التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير، وكذلك ملف الدورة الدبلوماسية 28 في معهد الخدمة الخارجية، فضلاً عن إجراءات الوزارة لتأهيل الطلاب في المعهد".

وأضافت غفور، أن "الاجتماع ناقش أيضاً المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات المشتركة والتواصل المباشر للوصول إلى سياسة خارجية ناجحة وفعالة على المستويين الدولي والإقليمي".



