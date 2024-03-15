2024-03-15 18:42:11 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير الداخلية عبز الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بحجز أصحاب الدراجات المخالفة للإشارات المرورية. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “الشمري وجه بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية لمدة 30 يوماً”. وأضاف، أن “الجهات المعنية في وزارة الداخلية لاحظت بعد بدء العمل بنظام المرور الذكي التزاماً […]

ظهرت المقالة “المرور الذكي” يحاصر الدراجات.. هل سيلتزم أصحابها؟ أولاً على Eishan.