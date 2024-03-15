2024-03-15 18:42:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة للمخدرات تتاجر بمادة (الماريجوانا) في العاصمة بغداد. وقال الجهاز في بيان، ورد لـ “إيشان”، إن “مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية في بغداد تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بمادة (الماريجوانا) المخدرة”. وأضاف “بعد إجراء التحقيقات الأولية مع افراد الشبكة اعترفوا […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني بمواجهة “الماريجوانا”.. تفكيك شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد أولاً على Eishan.