2024-03-15 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة السفير محمد حسين محمد بحرالعلوم، وكيل وزارة خارجيَّة الجُمهُوريَّة التركيَّة أحمد يلدز، والوفد المُرافق له، على هامش اجتماع الآلية الأمنيَّة بين جُمهُوريَّة العراق والجُمهُوريَّة التركيَّة في بغداد، بحضور سفير جُمهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ. وجرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين على المُستويات السياسيَّة والاقتصاديّة والملفات الأمنيَّة والمياه […]

ظهرت المقالة المياه بينها.. العراق وتركيا يبحثان حزمة ملفات أولاً على ايرث نيوز.