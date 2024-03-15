2024-03-15 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن قلقه من مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا. وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عن مواجهة جديدة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي. وجاءت القرعة قبل 24 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في ربع […]

ظهرت المقالة “سنواجه الملوك”.. قرعة دوري أبطال أوروبا تصدم غوارديولا أولاً على ايرث نيوز.