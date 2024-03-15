2024-03-15 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 قتيل و200 جريح إثر استهداف المروحيات الإسرائيلية لهم فيما كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية”. وقال المكتب في بيان له إن “الجيش الإسرائيلي يستهدف، لليوم العشرين على التوالي، منتظري المساعدات، وسط عجز العالم التام عن إيقافه عن ارتكاب هذه الجرائم”. وحمل المكتب […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت إلى أكثر من 100 قتيل و200 جريح أولاً على ايرث نيوز.