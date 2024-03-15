2024-03-15 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز لاعب المنتخب العراقي للتايكواندو سيف طاهر، الوسام النحاسي في منافسات البطولة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، والتي تتواصل فعالياتها في مدينة تايان الصينية، بمشاركة عدد كبير من أفضل وأبرز لاعبي قارة آسيا برياضة التايكواندو.

وتمكن اللاعب سيف طاهر من تحقيق الفوز أمام منافسه الماليزي في مستهل مشواره بالتصفياتِ القارية، ليخسر بعدها أمام منافسه الأوزبكي، الذي يعد من بين أفضل اللاعبين على مستوى قارة آسيا، وعاد لاعب منتخب العراق ليتفوق على منافسه السعودي، ويحرز الوسام النحاسي في وزن 80 كغم.

يذكر أن اللاعب سيف طاهر، سبق ان احرز الوسام النحاسي في دورة الألعاب الاسيوية التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية العام الماضي.