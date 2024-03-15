2024-03-15 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائيَّة محمد بحرالعلوم، مع وكيل وزارة خارجيَّة الجُمهُوريَّة التركيَّة أحمد يلدز ، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائيَّة بين البلدين على المُستويات السياسيَّة والاقتصاديّة.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين محمد بحرالعلوم، استقبل وكيل وزارة خارجيَّة الجُمهُوريَّة التركيَّة أحمد يلدز، والوفد المُرافق له، على هامش اجتماع الآلية الأمنيَّة بين جُمهُوريَّة العراق والجُمهُوريَّة التركيَّة في بغداد، بحضور سفير جُمهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ".وأضاف البيان، أنه"جرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين على المُستويات السياسيَّة والاقتصاديّة والملفات الأمنيَّة والمياه وكيفية معالجتها، تمهيداً للزيارة المُرتقبة لرئيس الجُمهُوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان إلى العراق".وأكَّد الوكيل بحسب البيان" توجه الحكومة العراقيَّة للمضي قدماً في مشروع طريق التنميَّة الذي سيرفع حجم التبادل التجاريّ بين البلدين إلى مُستويات عاليّة جداً، داعياً أنقرة إلى المساهمة في مشاريع الإعمار والاستثمار في مُختلِف القطاعات بعد استتباب الوضع الأمنيّ في البلاد الذي شكّل حافزاً للشركات الأجنبيّة للعمل والاستثمار بحريّة ومرونة".وتابع البيان، أن" الجانبين تطرقا إلى الأوضاع الإقليمية والدوليَّة وما تشهده المنطقة من أحداث".ولفت البيان الى، أن" بحر العلوم أعرب عن شكره لجُهُود أنقرة في دعم الشعب الفلسطينيّ بالمُساعدات الإنسانيَّة وملف الجرحى في غزّة، معرباً عن استعداد العراق للتعاون مع الجهات التركيَّة المعنية بهدف التنسيق لنقل أعداد من هؤلاء الجرحى إلى مستشفيات العراق".وختم البيان، أن" يلدز من جانبه أعرب عن استمرار حكومة بلاده في دعم جُهُود الحكومة العراقيَّة الحالية للدفع بعجلة الاقتصاد وتعزيز العلاقات الثنائيَّة على جميع الأصعدة".