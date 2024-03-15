2024-03-15 20:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، الاطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعمليةٍ استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعون وبالتنسيق مع فوج المهمات الخاصة أمن نينوى ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "المعتقل مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في منطقة الجدعة، والذي كان ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي".

وتابعت المديرية "قد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".