الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد عناصر داعش في نينوى

2024-03-15 20:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، (15 آذار 2024)، الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعمليةٍ استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعين وبالتنسيق مع فوج المهمات الخاصة أمن نينوى ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الى ان المتهم "مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) في منطقة الجدعة، والذي كان ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".