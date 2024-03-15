2024-03-15 20:31:02 - المصدر: منصة إيشان

قال النائب المستقل عن محافظة البصرة مصطفى سند، إن ما يشهده العراق اليوم من ظلم هو بسبب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وشقيقه وآخرين. وذكر سند في مقابلة متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، أن “ما يجري اليوم من ظلم سببه السوداني وشقيقه عباس ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي وآخرون”. وأضاف، أن “الظلم لا يدوم وسيهدم […]

ظهرت المقالة “قرار ظالم”.. سند يعلق على نقل موظفين من هيئة الإعلام والاتصالات ويوجه رسالة للسوداني أولاً على Eishan.