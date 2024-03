نادي الناصرية يتغلب على سامراء بهدفين ويتصدر المجموعة

2024-03-15 20:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:‎‎تغلب نادي الناصرية لكرة القدم اليوم على نادي سامراء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن تصفيات المجموعة الاولى في الدوري الممتاز، متصدرا المجموعة بـ 24 نقطة .‎وقال نائب رئيس نادي الناصرية هيثم الدبي لشبكة اخبار الناصربة ، ان نادي الناصرية تمكن من تحقيق فوز ثمين على نادي سامراء بهدفين...

