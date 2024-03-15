القوة الجوية ينفي وجود عقوبات: محمد حميد وهمام طارق لم يتناولا المنشطات

2024-03-15 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، وجود عقوبات آسيوية على الحارس محمد حميد واللاعب همام طارق بسبب المنشطات، مشيرة إلى أن اللاعبين لم يتناولا المنشطات.

وقال مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي للنادي، حسام الدراجي في حديث لوكالة شفق نيوز"؛ ان "ما تم طرحه بوسائل الإعلام غير دقيق ولم يكن هناك أي فحص لمنشطات لاعبي فريق القوة الجوية بدوري أبطال آسيا في دور المجموعات في النسخة الحالية ولا في النسخة التي سبقتها".

واشار الى ان "النادي يحترم رغبة كاساس بعدم دعوة اللاعبين لقائمة المنتخب، ولكن لا نسمح بتلفيق الاتهامات الباطلة على لاعبيه".

وكانت مواقع اكدت ان سبب عدم دعوة المدرب كاساس للحارس محمد حميد واللاعب همام طارق هو بسبب عقوبة آسيوية سابقة لثبوت تناولهما المنشطات المحظورة.

يذكر أن حارس القوة الجوية محمد حميد اختير افضل حارس في العراق لعام 2023 في حفل سوكر ستار الاخيرة التي جرت في بغداد.