2024-03-15 21:24:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تصريحاً مثيراً يخص التحالف الثلاثي، الذي جمع الصدر وبارزاني والحلبوسي، فيما أشار الى أن الوضع مستمر من دونه. وقال الحكيم في حلقة نقاشية قدمها الإعلامي والكاتب علي وجيه، وحضرها مراسل “إيشان”، إن “التحالف الثلاثي لم يعطِ المكونات السياسية والشعبية احجامها الطبيعية ولم يكن يملك الأغلبية”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة عمار الحكيم في تصريح “مثير”: الأمور ماشية من دون الصدر أولاً على Eishan.