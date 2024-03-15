2024-03-15 21:24:11 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، وأضاف: “ولكن لم نر مثل هذه الخطة حتى الآن”. وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح. وأضاف بلينكن […]

ظهرت المقالة أمريكا تترك غزة “تواجه مصيرها”: لا نملك خطة واضحة لمستقبلها أولاً على Eishan.