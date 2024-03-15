2024-03-15 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن تحقيق تطبيق تيك توك أرباحاً قياسية بنحو 16 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2023. ويأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف من حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث يسعى الكونغرس لفرض بيع المنصة إلى مشترٍ أمريكي. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن […]

ظهرت المقالة “تيك توك” للبيع في أمريكا بعد أرباح قياسية خلال 2023.. من المشتري؟ أولاً على ايرث نيوز.