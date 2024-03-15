2024-03-15 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. أعلن ذلك مكتب نتنياهو، في بيان اليوم الجمعة، عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني في تل أبيب، حسبما ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن البيان لم يذكر المزيد من التفاصيل. ويوجد في رفح […]

ظهرت المقالة نتنياهو يوافق على “خطط العمليات” في رفح أولاً على ايرث نيوز.