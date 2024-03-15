2024-03-15 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف نادي القوة الجوية الرياضي، حقيقة تورط حارس مرمى الصقور محمد حميد واللاعب همام طارق بقضية تناول المنشطات. وقال مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي لـ”ايرث نيوز” إنه “لا صحة لوجود عقوبات آسيوية على الحارس محمد حميد وهمام طارق بسبب المنشطات، وما تم طرحه بوسائل الإعلام غير دقيق”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة حقيقة تورط محمد حميد وهمام طارق بتناول المنشطات أولاً على ايرث نيوز.