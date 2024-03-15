2024-03-15 22:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، وضع آليات لشمول 85 جهة جديدة باستحصال الضرائب بينهم اصحاب تطبيقات التكسي والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تتوقع استحصال 60 مليون دولار سنويًا منهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لذلك والتي لديها تطبيقات (التكسي) مثل تكسي المطار وتكسي كريم وتكسي بلي، وبقية شركات تأجير السيارات وهذا القطاع كان غير خاضع الى الضريبة وأخذنا موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعهم للضريبة بنسبة 15 بالمئة".

وأضاف، أنه "ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل ومن بينها إعلانات الفيس بوك للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول دون تحميل أية رسوم إضافية على العراقيين المعلنين".

وتابع "كذلك هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز والبلوغرز واليوتيوبرية وبعض المشاهير ممن لديهم متابعون والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن والآن نبحث عن آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنة بدول مجاورة".

وأكد أنه "ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب والتي تشمل كما أشرنا شركات التكسي والمطاعم والفنادق وإعلانات مواقع التواصل و يصل عددها مجتمعة إلى 85 جهة لم تكن مشمولة بالضرائب، وحسب دراسة مبدئية غير رسمية فإن مبالغها كضرائب من الممكن أن تصل شهرياً إلى 5 مليون دولار".



