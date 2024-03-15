وزير الكهرباء يكشف نسبة الدعم الحكومي لرسوم الجباية وموعد الربط مع الأردن

2024-03-15 22:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، (15 آذار 2024)، عن نسبة الدعم الحكومي في سعر التعرفة ورسوم الجباية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن فاضل قوله "مشروعات التحول الذكي بالشبكة الكهربائية والمقاييس الذكية، إجراء فاعل للحد من التجاوزات وتعظيم موارد جباية أجور الكهرباء".

وبين فاضل، ان "الدعم الحكومي لسعر التعرفة مدعوم بنسبة أكثر من 70%، عن سعر كلفة صناعة الكهرباء".

وأشار وزير الكهرباء الى انه "بقادم الأيام سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي (العراقي - الأردني) لصالح مناطق غرب الانبار"، مبينا ان "العمل جارٍ على إكمال الربط الكهربائي (العراقي - الخليجي)".