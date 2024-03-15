سومو: تلقينا طلبات من السعودية لشراء النفط العراقي

2024-03-15 22:10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت شركة تسويق النفط العراقي، سومو، عن تلقيها طلبات من السعودية لشراء النفط العراقي. وقال معاون رئيس شركة سومو، علي نزار، إن سومو تلقت طلبات لشراء النفط العراقي، لتزويد المصافي التي يمتلكوها في شرق اسيا. وأضاف أن دول شرق اسيا خصوصا الصين والهند تعتمدان على النفط العراقي، مؤكدا أن اكبر مصفاة في الهند لديه عقد مع العراق على تزويده بالنفط لمدة 10 سنوات. ولفت الى ان صادرات العراق حاليا تتراوح بين 3.2 مليون برميل يوميا الى 3.3 مليون برميل يوميا، من الحقول الجنوبية، مشددا على ضرورة تطوير الانابيب البحرية. وذكر نزار، ان هناك مفاوضات مع سلطنة عمان، لمد أنبوب الى بحر العرب، ويحتاج الى تمويل قد يكون من القرض الصيني.