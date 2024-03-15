تين هاج يرد بحسم على أنباء بيع راشفورد

2024-03-15 22:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعنفي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن إمكانية رحيل مهاجم الفريق ماركوس راشفورد تجاه باريس سان جيرمان الصيف المقبل.كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أشارت إلى اهتمام باريس بضم راشفورد، مشيرة إلى تحضير الفريق الفرنسي لنحو 75 مليون إسترليني لضمه.ويبحث سان جيرمان عن بديل لمهاجمه كيليان مبابي الذي أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يمتد فيه عقد راشفورد مع اليونايتد حتى عام 2028.وقال تين هاج بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "لم نجدد عقده الموسم الماضي لمدة 4 أعوام بنية بيعه. هو جزء من مشروعنا. هذا ليس أمر للمناقشة".يذكر أن راشفورد سجل 7 أهداف فقط في البريميرليج هذا الموسم، وذلك أقل ب10ـ أهداف من حصيلته الموسم الماضي.ويستعد مانشستر يونايتد لاستقبال ليفربول يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.