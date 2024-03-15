اعتقال 9 اشخاص وضبط اسلحتهم أثر مشاجرة في بغداد

2024-03-15 22:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الامنية، يوم الجمعة، القبض على 9 أشخاص نتيجة مشاجرة مسلحة في حي الجهاد بالعاصمة العراقية بغداد، فيما تمكنت من ضبط جميع الاسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن طريق الخط الساخن لقيادتنا بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار بين طرفي مشاجرة داخل مجمع النسيم السكني ضمن منطقة حي الجهاد".

وأضاف المصدر "تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة الكرخ ومتابعة معاون القيادة مع ضابط مركز شرطة الفرات ودوريات نجدة حي العامل بإمرة آمر القاطع مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية".

وأوضح المصدر، أن "نتيجة التحرك السريع وغلق المنطقة تم القبض على أطراف المشاجرة وعددهم 9 أشخاص مع ضبط أسلحتهم من نوع بندقية كلاشنكوف مع مسدسات عدد 2، وتم تسليمهم الى المركز واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".