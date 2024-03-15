مشاجرة بالأسلحة النارية داخل أحد المجمعات السكنية الحديثة غرب بغداد

2024-03-15 22:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بوقوع مشاجرة وتبادل اطلاق نار داخل احدى المجمعات السكنية في منطقة حي الجهاد غرب بغداد، فيما تم اعتقال 9 متهمين من اطراف المشاجرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات عن طريق الخط الساخن لقيادتنا بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار بين طرفي مشاجرة داخل مجمع النسيم السكني ضمن منطقة حي الجهاد، تم على الفور تشكيل فريق عمل باشراف قائد شرطة الكرخ ومتابعة معاون القيادة مع ضابط مركز شرطة الفرات ودوريات نجدة حي العامل بامرة امر القاطع مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية".

واضاف انه "نتيجة التحرك السريع وغلق المنطقة تم القبض على اطراف المشاجرة وعددهم (9) اشخاص مع ضبط اسلحتهم من نوع بندقية كلاشنكوف مع مسدسات عدد (2) وتم تسليمهم الى المركز واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".