مجلس الخدمة يحدد موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين
2024-03-15 22:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين.
وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أعلن عن موعد انطلاق الاختبارات الالكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار، والتي سوف تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19-3-2024 ، في المختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية والتي تم تحديدها مُسبقاً".
وأضاف البيان، أنه" على المؤهلين للاختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم ، مستصحبين معهم إحدى المستمسكات الثبوتية التالي ذكرها ، وسيُحرم من دخول قاعة الاختبار كُل من لم يستصحب أحد المستمسكات:
•البطاقة الوطنية الموحدة
•بطاقة الناخب المُحدثة
•جواز السفر نافذ
•إجازة السوق نافذة
•هوية الأحوال المدنية +شهادة الجنسية".
حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين.
وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أعلن عن موعد انطلاق الاختبارات الالكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار، والتي سوف تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19-3-2024 ، في المختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية والتي تم تحديدها مُسبقاً".
وأضاف البيان، أنه" على المؤهلين للاختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم ، مستصحبين معهم إحدى المستمسكات الثبوتية التالي ذكرها ، وسيُحرم من دخول قاعة الاختبار كُل من لم يستصحب أحد المستمسكات:
•البطاقة الوطنية الموحدة
•بطاقة الناخب المُحدثة
•جواز السفر نافذ
•إجازة السوق نافذة
•هوية الأحوال المدنية +شهادة الجنسية".