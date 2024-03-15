مجلس الخدمة يحدد موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين

2024-03-15 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين.وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أعلن عن موعد انطلاق الاختبارات الالكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار، والتي سوف تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19-3-2024 ، في المختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية والتي تم تحديدها مُسبقاً".وأضاف البيان، أنه" على المؤهلين للاختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم ، مستصحبين معهم إحدى المستمسكات الثبوتية التالي ذكرها ، وسيُحرم من دخول قاعة الاختبار كُل من لم يستصحب أحد المستمسكات:•البطاقة الوطنية الموحدة•بطاقة الناخب المُحدثة•جواز السفر نافذ•إجازة السوق نافذة•هوية الأحوال المدنية +شهادة الجنسية".