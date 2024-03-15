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مجلس الخدمة يحدد موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين

مجلس الخدمة يحدد موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين
مجلس الخدمة يحدد موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين
2024-03-15 22:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين.
وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أعلن عن موعد انطلاق الاختبارات الالكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار، والتي سوف تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19-3-2024 ،  في المختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية والتي تم تحديدها مُسبقاً".
وأضاف البيان، أنه" على المؤهلين للاختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم ، مستصحبين معهم  إحدى المستمسكات الثبوتية التالي ذكرها ، وسيُحرم من دخول قاعة الاختبار كُل من لم يستصحب أحد المستمسكات:
•البطاقة الوطنية الموحدة 
•بطاقة الناخب المُحدثة 
•جواز السفر نافذ 
•إجازة السوق نافذة 
•هوية الأحوال المدنية  +شهادة الجنسية".

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