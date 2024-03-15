الخدمة يعلن موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين

2024-03-15 22:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي، اليوم الجمعة، (15 آذار 2024)، عن موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للاختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار الأسبوع المقبل.

وذكر بيان لاعلام المجلس تلقته "بغداد اليوم"، ان "موعد أنطلاق الاختبارات الالكترونية للإختصاصات الساندة والعلوميين من المؤهلين للاختبار، ستنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (18و 19 آذار 2024) في المختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية والتي تم تحديدها مُسبقاً".

ودعا "المؤهلين للإختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم، مستصحبين معهم احدى المستمسكات الثبوتية التالي ذكرها، وسيُحرم من دخول قاعة الاختبار كُل من لم يستصحب احدى المستمسكات (لغرض أثبات الهوية)".

وأشار البيان الى، ان "البطاقة الوطنية الموحدة، أو (هوية الأحوال المدنية/ الجنسية، وشهادة الجنسية العراقية) وبطاقة الناخب المُحدثة وجواز السفر نافذ وإجازة السوق نافذة".