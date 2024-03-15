رئاسة الجمهورية تقيم وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لقصف حلبجة

2024-03-15 22:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، اقامة وقفة صمت يوم غد السبت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة.

وقالت الرئاسة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "يوم غد السبت، ستكون هناك وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة".

وقتل القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي مدينة حلبجة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، فيما تضاربت الروايات حول اي جانب هو المسؤول عن الهجوم.