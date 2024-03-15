كلوب يعترف باتخاذ قرار تدريبي مع صلاح لم يفعله طوال مسيرته

2024-03-15 23:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعترف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأنه فعل شيئا لم يقم به طوال مسيرته التدريبية، بعدما طلب من نجم الفريق محمد صلاح التوقف عن الدفاع في مباراة، أمس الخميس، أمام سبارتا براغ.

وقاد صلاح ليفربول للصعود لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بعدما أحرز هدفا وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه، خلال فوز الفريق الكاسح 6 - 1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي، أمس الخميس، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وربما لم يتوقع المدرب الألماني أن يضطر إلى أن يشارك صلاح طوال مدة المباراة، بعد أن كان حذرا بشأن عودته في الأسابيع الأخيرة، نظرا للإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ولم يتمكن المدرب البالغ من العمر "56 عاما" من سحب نجمه صلاح من اللقاء بسبب تبديلات احترازية أجراها خلال اللقاء، وهو ما جعل كلوب في وضع صعب، مما دفعه إلى مطالبة صلاح بعدم اللعب بجد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "ميرور": "صلاح لاعب ذو خبرة، طلبت منه أن يتوقف عن الدفاع، وهذه هي المرة الأولى التي أطلب فيها من لاعب ذلك".