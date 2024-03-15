2024-03-15 23:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات بطولة "شهداء كركوك"، يوم الجمعة، أن الموسم الرابع لبطولة خماسي الكرة انطلقت على ملاعب خماسي الكرة في محافظة كركوك وهذه البطولة مخصصة لنازحي قضاء طوزخورماتو من الذين استقروا.

وقال رئيس اللجنة رؤوف بسطاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة شهداء كركوك بنسختها الرابعة، انطلقت مساء اليوم، على ملاعب كركوك بمشاركة 30 فريقاً يمثلون نازحي قضاء طوزخورماتو في كركوك، واطلق على البطولة (شهداء كركوك)".

وأضاف أن "البطولة يشارك فيها نازحوا قضاء طوزخورماتو وهي من اقوى البطولات الرمضانية لخماسي الكرة".

ولفت إلى أن "الفرق جرى تقسيمها وفق نظام الدوري وتقسيم البطولة الى خمسة مجموعات يتم تحديد المتصدر عن المجموعات وتليها اعتماد التسقيط، الفردي ويتأهل إلى النصف والشبه والنهائي الفائزين"، مبيناً أن "موعد النهائي سيكون قبل انتهاء شهر رمضان المبارك".