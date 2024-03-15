2024-03-15 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقيم رئاسة الجمهورية، يوم غد السبت وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دولياً.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور رئيس الجمهورية ومشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد، تقيم رئاسة الجمهورية غداً السبت الساعة 11 صباحاً، وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دوليا."