رئاسة الجمهورية تقيم غداً وقفة صمت بذكرى جريمة قصف حلبجة
2024-03-15 23:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تقيم رئاسة الجمهورية، يوم غد السبت وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دولياً.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور رئيس الجمهورية ومشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد، تقيم رئاسة الجمهورية غداً السبت الساعة 11 صباحاً، وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دوليا."
تقيم رئاسة الجمهورية، يوم غد السبت وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دولياً.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور رئيس الجمهورية ومشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد، تقيم رئاسة الجمهورية غداً السبت الساعة 11 صباحاً، وقفة صمت بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دوليا."