2024-03-15 23:36:13 - المصدر: منصة إيشان

نشر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، تغريدة “دافع” فيها عن تواجد فالح الفياض برئاسة هيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن التغيير يكون من داخل الهيئة. وذكر العسكري في تغريدته التي وردت لـ “إيشان”، أن “ما قدمه الحشد وقياداته للشعب والدولة في أكثر مراحل العراق خطورة يستوجب الدفاع عنه واحترام قياداته، وهي مسؤولة […]

ظهرت المقالة كتائب حزب الله “تدافع” عن وجود الفياض برئاسة الحشد: التغيير من داخل الهيئة أولاً على Eishan.