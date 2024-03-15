2024-03-15 23:36:13 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الجمعة، عزمها على إخضاع الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، للضرائب التي قالت إنها ستشمل “المشاهير والبلوغرز واليوتيوبرية”. وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لذلك والتي لديها تطبيقات (التكسي) مثل تكسي المطار وتكسي كريم وتكسي بلي، […]

ظهرت المقالة قريباً.. الضرائب تشمل “المشاهير والبلوغرز واليوتيوبرية” في العراق أولاً على Eishan.