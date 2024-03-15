2024-03-15 23:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مدير مجاري ذي قار اليوم ان كوادر دائرته شرعت بتصريف كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة و التي تركزت شدتها في مركز المحافظة و بعض اقضية ونواحي ذي قار. وقال مدير الدائرة حيدر الاسدي لشبكة أخبار الناصرية، ان الدائرة رفعت حالة التأهب من خلال استنفار جميع...

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The post مجاري ذي قار تستنفر 17 فريقا لتصريف مياه الأمطار في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.