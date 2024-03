نشوب حريق في احدى محطات تصريف مياه الامطار في الناصرية

2024-03-15 23:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نشب قبل قليل حريق في احدى محطات تصريف الامطار صوب الجزيرة بمدينة الناصرية، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث . وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الحادث نشب قبل قليل في المحطة واستمر لمدة قصيرة وتمكنت خلالها فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق، لافتا الى...

