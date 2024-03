الانواء تكشف كمية الأمطار المتساقطة في الناصرية

2024-03-15 23:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشفت دائرة انواء الناصرية اليوم الجمعة عن كمية الأمطار المتساقطة على مدينة الناصرية في الساعات الماضية التي تجاوزت ال 14 ملم. ‎وقال مدير انواء الناصرية احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية ان كمية الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية بلغت 14،2 ملم.واضاف، ان هطول الأمطار اليوم على مدينة الناصرية...

