2024-03-15 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل، أمس الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 85.33 دولار للبرميل بحلول […]

ظهرت المقالة نمو الطلب مع خفض الإنتاج خلال 2024.. إلى أين تتجه بوصلة أسعار النفط؟ أولاً على ايرث نيوز.