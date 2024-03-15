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نمو الطلب مع خفض الإنتاج خلال 2024.. إلى أين تتجه بوصلة أسعار النفط؟

نمو الطلب مع خفض الإنتاج خلال 2024.. إلى أين تتجه بوصلة أسعار النفط؟
نمو الطلب مع خفض الإنتاج خلال 2024.. إلى أين تتجه بوصلة أسعار النفط؟
2024-03-15 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل، أمس الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 85.33 دولار للبرميل بحلول […]

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